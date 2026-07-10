MADRID 10 Jul. (EPDATA) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este viernes 10 de julio:

SOCIEDAD

-- Doce muertos y 23 no localizados en el incendio de Los Gallardos (Almería), que tardará "varios días" en ser controlado

https://fotos.europapress.es/infografias/f7657665

-- Riesgos de incendio en España, en mapas

https://fotos.europapress.es/infografias/f7656921

ECONOMÍA

-- Los usuarios de la Alta Velocidad y el tren se contraen en mayo tras caer el sector ferroviario un 5,9%

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/transporte-viajeros-ine-datos-gr...

Infografías: comparación entre autobús urbano y mayo en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, Palma y Málaga

https://www.epdata.es/datos/transporte-viajeros-ine-datos-gr...

-- La creación de empresas baja un 15,4% en mayo y las sociedades disueltas disminuyen un 2,6%

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/estadistica-sociedades-mercantil...

Infografías: https://fotos.europapress.es/infografias/f7656859

INTERNACIONAL

-- Este mapa acompaña a la noticia titulada: Irán señala a EEUU tras dos nuevos ataques frente a los golfos de Omán y Pérsico

https://fotos.europapress.es/infografias/f7657214

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