Estados Unidos.- Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este viernes

MADRID 24 Jul. (EPDATA) -
Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este viernes 24 de julio:
SOCIEDAD
-- Declarada la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y Ávila por los incendios aún sin perimetrar ni controlar
https://fotos.europapress.es/infografias/f7684256
-- España registra 614 l/m2 de lluvias acumuladas desde el 1 de octubre, un 8% por encima de lo normal
https://www.epdata.es/datos/precipitaciones-espana-datos-gra...
ECONOMÍA
-- Banco Sabadell gana 971 millones en el primer semestre, un 0,5% menos
https://www.epdata.es/datos/resultados-banco-sabadell-benefi...
-- Acerinox gana 77 millones en el primer semestre y deja atrás las pérdidas de hace un año
https://www.epdata.es/datos/resultados-acerinox-beneficios-i...
-- Mapfre gana 624,2 millones en el primer semestre, un 9,4% más
https://www.epdata.es/datos/resultados-mapfre-beneficios-ing...
-- Logista gana 210 millones en nueve meses de su año fiscal, un 1,8% menos
https://www.epdata.es/datos/resultados-logista-beneficios-in...
-- Las pernoctaciones en hoteles superan los 38,6 millones en junio, un 0,9% menos que el año anterior
https://www.epdata.es/datos/ocupacion-hotelera-hoteles-datos...
-- La inflación industrial modera su escalada en junio al 7% y encadena cuatro meses al alza
Gráficos interectivos: https://www.epdata.es/datos/indice-precios-industriales-ipri...
Mapa por CCAA: https://fotos.europapress.es/abonados/infografias/f7683868
INTERNACIONAL
-- Al menos cuatro muertos y siete heridos en Irán en la ya concluida décimo tercera noche de bombardeos de EEUU
https://fotos.europapress.es/infografias/f7683905
Mapa del estrecho de Bab el-Mandeb, donde los hutíes mantienen un bloqueo naval contra Arabia Saudí
https://fotos.europapress.es/infografias/f7683072
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