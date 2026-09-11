MADRID 11 Sep. (EPDATA) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este viernes 11 de septiembre:

ECONOMÍA

-- El precio del petróleo se modera hasta los 106 dólares entre temores a un repunte de la inflación

https://www.epdata.es/evolucion-precio-barril-brent/ae26caa1... * -- El PIB del Reino Unido acelera su crecimiento mensual en julio en una décima, hasta el 0,4%

https://www.epdata.es/datos/reino-unido-datos-macroeconomico...

-- Mueren 432 trabajadores en accidente laboral hasta julio, uno más que en 2025

https://www.epdata.es/datos/numero-accidentes-trabajo-espana...

-- EEUU repite tasa de inflación en agosto y se sitúa en el 3,4%

https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroe...

-- El déficit público crece al 1,89% del PIB en el primer semestre y el del Estado sube al 2,5% hasta julio

https://www.epdata.es/datos/deficit-publico-evolucion-estadi...

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