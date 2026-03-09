El ministro de Industria francés dice que el precio de energía subirá por Irán, pero traslada "calma"

El ministro de Industria de Francia, Sébastien Martin, visita el municipio de Gandia (Valencia) y la fábrica de Vicky Foods - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria de Francia, Sébastien Martin, ha manifestado que "el precio de la energía va a subir", pero que "de momento" el sector industrial está reaccionando con "calma" tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y el conflicto en Oriente Medio.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios, durante su visita este lunes a la planta de Vicky Foods en Gandia (Valencia), junto al secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga.

"Tenemos que trabajar esta situación porque es mundial, no es solo Europa, y tenemos todos los días reuniones para analizar la situación, pero por el momento hay mucha calma", ha expuesto Martin.

Preguntado por su valoración sobre la posición de España, ha declinado pronunciarse al respecto porque "son cuestiones de diplomacia" y ha indicado que no es su competencia.