Los ministros de Energía del G7 se reúnen hoy para abordar la crisis por el conflicto de Oriente Próximo

Repostaje en una gasolinera, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España). La guerra en Irán ha elevado con fuerza el precio del petróleo, con el Brent acercándose a los 80 dólares por barril ante el riesgo sobre el Estrecho de Ormuz. Esta subida ya se trasla - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Energía del G7, que agrupa a Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, se reunirán virtualmente este martes para abordar la interrupción del suministro provocada por la guerra en Irán y debatir la posible liberación de reservas de petróleo, según la cadena estadounidense CNBC.

La reunión de los ministros de Energía tendrá así lugar un día después del encuentro virtual mantenido por los ministros de Finanzas del G7, que mostraron la disposición del grupo para tomar las medidas necesarias, incluido liberar las reservas estratégicas de crudo, aunque no adoptaron una decisión efectiva.

Según las fuentes consultadas por la cadena estadounidense, las conversaciones entre los miembros del G7 han sido "positivas", añadiendo que cualquier acción coordinada para la liberación de reservas se produciría después de la reunión de ministros de Energía.

En este sentido, una de las fuentes indicó que Estados Unidos considera apropiada la liberación conjunta de entre 300 y 400 millones de barriles, lo que representa entre el 25% y el 30% de los 1.200 millones de barriles de la reserva.

Si bien los precios del petróleo superaron este lunes los 100 dólares por barril ante la incertidumbre por el cierre del estrecho de Ormuz, la expectativa de una liberación de reservas de petróleo alivió sustancialmente la presión y devolvió los costes del barril de crudo por debajo de los 100 dólares.