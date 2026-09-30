PIB de Estados Unidos y datos económicos de países, en gráficos

MADRID 30 Sep. (EPDATA) -
-- EEUU revisa al alza el incremento del PIB en el segundo trimestre, con un crecimiento del 0,7%: https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroe...
-- La inflación en Alemania repunta al 3,3% en septiembre, frente al 2,9% de agosto: https://www.epdata.es/datos/alemania-datos-macroeconomicos-g...
-- Evolución del IPC en Francia:https://www.epdata.es/datos/francia-datos-macroeconomicos-da...
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