Estados Unidos.- Powell (Fed) apunta a que no bajará más los tipos en los próximos meses

Publicado 30/10/2019 20:51:34 CET

WASHINGTON, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Jerome Powell, ha apuntado a que el banco central del país norteamericano no bajará más los tipos en los próximos meses.

"Creemos que la política monetaria está bien situada ahora", ha asegurado Powell en la rueda de prensa posterior al cónclave celebrado por la Fed entre el martes y el miércoles.

El presidente ha atribuido esta consideración a que ciertos riesgos han comenzado a atenuarse, como la llegada a un acuerdo inicial en materia comercial entre Estados Unidos y China o a que se ha alejado la posibilidad de que se produzca un Brexit sin acuerdo.

No obstante, la autoridad monetaria no ha descartado totalmente realizar un nuevo ajuste en el precio del dinero porque no está en un camino "prefijado". "Por supuesto, si emergen nuevos acontecimientos que causen un reajuste material de nuestra previsión, actuaremos en consecuencia", ha alertado Powell.

Otro de los principales riesgos para la Fed sigue siendo la inflación, que está alejada del objetivo del 2% de la Fed. Tras tres bajadas de tipos de interés consecutivas, Powell ha subrayado que los "efectos plenos" de estas decisiones se alcanzarán "tras un tiempo" determinado. En concreto, el presidente de la Fed espera que los precios converjan hacia el objetivo en torno a mediados del año que viene.

Por otro lado, Powell se ha sumado a la petición que viene realizando en los últimos meses el Banco Central Europeo (BCE) de que la política monetaria no puede cumplir sus objetivos por sí sola, sino que necesita la ayuda de la política fiscal.

"Si quieres que la economía estadounidense sea todo lo que puede ser, necesitas una política monetaria apropiada, pero también de una política fiscal que apoye el crecimiento inclusivo", ha explicado.

"Estados Unidos se enfrenta a desafíos a largo plazo (...). Y esos asuntos son para el Congreso", ha apostillado Powell.