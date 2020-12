Estados Unidos.- Powell (Fed) insiste en que todavía existe mucha incertidumbre pese a las mejores previsiones

WASHINGTON, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha alertado de que todavía existe mucha incertidumbre con respecto al desarrollo futuro de la economía del país a pesar de la mejora de las previsiones en las últimas semanas.

Durante la rueda de prensa posterior a la reunión de política monetaria de la Fed, Powell ha alertado de que "el camino por recorrer sigue siendo elevadamente incierto".

Este miércoles, el banco central ha mejorado hasta el 2,4% su previsión de caída del PIB del país, frente al 3,7% estimado en septiembre. De su lado, el crecimiento previsto para 2021 y 2022 se ha mejorado en dos décimas en ambos casos, hasta el 4,2% y el 3,2%, respectivamente.

Powell también ha alertado de "no va a ser fácil" elevar la inflación, por lo que "va a levar cierto tiempo" que ocurra. Hasta que el alza de precios no se situé por encima del 2%, la Fed no tiene previsto empezar a elevar los tipos de interés.