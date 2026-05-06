Un destructor de la Armada de Estados Unidos desplegado en la misión de bloqueo del estrecho de Ormuz emprendida por Washington - CENTCOM EN X

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba cerca de un 1,3% en torno a las 7.50 horas de este miércoles y se movía en la banda de los 108 dólares por barril antes de la apertura de las Bolsas en Europa, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos (EEUU) e Israel a finales de febrero.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se abarataba un 1,4%, hasta los 100,7 dólares por barril.

Al cierre de las Bolsas europeas de ayer, el Brent cotizaba en el entorno de los 110 dólares tras haber arrancado la jornada ligeramente por debajo de los 114 dólares.

La moderación del precio del petróleo se produce despúes de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, haya asegurado que la operación 'Furia Épica', lanzada el pasado 28 de febrero junto a Israel contra Irán, ha "concluido". Apenas unas horas antes, el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, había afirmado que la guerra con Teherán podría prolongarse aún por dos semanas o "quizás tres".

"La operación 'Furia Épica' ha concluido. Hemos alcanzado los objetivos de ese operativo", ha señalado el jefe de la diplomacia estadounidense en una rueda de prensa en la cual ha remarcado que Washington es partidaria de "la vía de la paz" con un Teherán que, según ha considerado, ha escogido otro sendero.

"El presidente prefería sentarse y elaborar un memorándum de entendimiento para futuras negociaciones que aborde todos los temas clave que hay que tratar, una apertura total de los estrechos para que el mundo pueda volver a la normalidad", ha anotado Rubio, que ha apuntado seguidamente que Estados Unidos es "la única nación del mundo que puede hacer algo para abrir un paso en el estrecho de Ormuz con el fin de hacer llegar esos productos y rescatar a las personas allí atrapadas".

SUSPENDIDO 'EL PROYECTO LIBERTAD' PARA SACAR DE ORMUZ A BUQUES ATRAPADOS

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que la iniciativa "humanitaria" denominada 'Proyecto Libertad' para facilitar la salida de los buques atrapados en el golfo Pérsico será suspendida "durante un breve periodo de tiempo" en aras de "ver" si "puede ultimarse y firmarse" un acuerdo con Teherán, aunque, ha subrayado, el bloqueo seguirá vigente.

"A raíz de la solicitud de Pakistán y otros países, del enorme éxito militar obtenido durante la campaña contra Irán y, además, del hecho de que se han logrado grandes avances hacia un acuerdo completo y definitivo con los representantes de Irán, hemos acordado de mutuo acuerdo que, si bien el bloqueo seguirá en pleno vigor y efecto, el Proyecto Libertad --el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz-- se suspenderá durante un breve periodo de tiempo para ver si el acuerdo puede ultimarse y firmarse", ha manifestado el inquilino de la Casa Blanca en su red social.

Además, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado este miércoles que el país norteamericano presentará una resolución ante el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas "para defender la libertad de navegación y garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz" elaborada junto a Bahréin y "sus socios del Golfo", Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar, es decir, todos los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo a excepción de Omán.

"La República Islámica de Irán sigue poniendo en peligro la economía mundial con sus esfuerzos por cerrar el estrecho de Ormuz, sus amenazas de atacar buques en el estrecho, la colocación de minas marinas que representan un riesgo para la navegación y sus intentos de cobrar peajes por la vía marítima más importante del mundo", ha argumentado el Departamento de Estado, que ha manifestado que la Administración Trump "espera que esta resolución sea votada en los próximos días y que reciba el apoyo de los miembros del Consejo de Seguridad y de un amplio número de copatrocinadores".

SUBIDAS GENERALIZADAS EN LAS BOLSAS ASIÁTICAS

En este escenario, las principales Bolsas europeas apuntan a abrir la jornada de este miércoles con signo positivo. El Ibex 35 partirá hoy de los 17.667 enteros tras subir ayer un 1,8%.

Las Bolsas asiáticas, por su parte, se mueven mayoritariamente al alza a escasos minutos de su cierre. En concreto, el Hang Seng de Hong Kong sube casi un 0,9%, mientras que el Kospi surcoreano gana un 6,8% y el índice Shenzhen de la Bolsa china se revaloriza un 2,4%. La Bolsa de Japón, por su lado, permanece cerrada por festivo.

En EEUU, los futuros del Dow Jones y del Nasdaq apuntan, por el momento, a ganancias moderadas en la apertura después de cerrar ayer con alzas del 0,7% y del 1,3%, respectivamente.