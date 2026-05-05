El precio del petróleo cae por debajo de 114 dólares, con las Bolsas europeas apuntando a aperturas negativas

Un destructor de la Armada de Estados Unidos desplegado en la misión de bloqueo del estrecho de Ormuz emprendida por Washington - CENTCOM EN X

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba cerca de un 0,4% en torno a las 8.20 horas de este martes y se movía ligeramente por debajo de los 114 dólares por barril antes de la apertura de las Bolsas en Europa, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos (EEUU) e Israel a finales de febrero.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se abarataba un 1,5%, hasta los 104,8 dólares por barril.

Al cierre de las Bolsas europeas de ayer, el Brent cotizaba por encima de los 114 dólares tras una nueva escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Estados Unidos puso ayer en marcha lo que su presidente, Donald Trump, ha calificado como 'Proyecto Libertad', una iniciativa "humanitaria" para facilitar la salida de los buques atrapados en el golfo Pérsico debido al cierre del estrecho de Ormuz.

El Comando Central (CENTCOM) del Ejército de Estados Unidos ha indicado que el objetivo final del Proyecto Libertad será abrir en este estratégico paso "una ruta bidireccional".

El comandante del CENTCOM, el almirante Brad Cooper, ha afirmado que la Guardia Revolucionaria de Irán ha lanzado múltiples misiles de crucero, drones y lanchas rápidas contra los buques que está protegiendo EEUU en el estrecho de Ormuz.

Asimismo, ha afirmado que ha habido lanzamientos de "drones contra buques mercantes", que también han sido diana de "seis lanchas rápidas iraníes", neutralizadas todas ellas con helicópteros. De hecho, el jefe del CENTCOM ha asegurado que las fuerzas estadounidenses han "neutralizado todas y cada una de esas amenazas mediante la aplicación precisa de municiones defensivas".

Por su parte, las autoridades de Irán han tachado este martes de "falsa" la afirmación del Ejército de EEUU de que sus fuerzas han neutralizado lanchas rápidas iraníes, alegando que "ninguna embarcación de combate de la Guardia Revolucionaria ha sido alcanzada" y que, en realidad, los militares norteamericanos "han matado a cinco civiles" que viajaban de Omán a la costa iraní en "dos pequeñas embarcaciones".

Mientras tanto, el emirato de Fuyaira (Emiratos Árabes Unidos) informó este lunes de un "gran incendio" en sus instalaciones petroleras que achaca al impacto de un dron iraní, que además ha causado heridas leves a tres ciudadanos indios. En total, las autoridades emiratíes han asegurado que han interceptado 19 proyectiles procedentes de Irán.

El presidente Donald Trump ha restado importancia a estos 19 proyectiles lanzados contra Emiratos Árabes Unidos supuestamente por Irán y ha puesto de relieve que no han causado daños de importancia.

"La mayoría fueron derribados", ha afirmado Trump durante un acto por la Semana del Pequeño Negocio celebrada en la Casa Blanca. "Uno pasó. No ha habido daños importantes", ha planteado. En cambio, ha instado a Corea del Sur a "tomar medidas" por el ataque a uno de sus buques mercantes.

Trump ha restado importancia al conflicto armado con Irán, al que ha calificado de "miniguerra". "Digo que es una miniguerra porque eso es lo que son. Ya no tienen armada. Piénsenlo. Tenían 159 buques. ¿Cuántos les quedan?", ha planteado.

En este escenario, las principales Bolsas europeas apuntan a abrir la jornada de este martes con signo negativo tras la escalada de tensiones entre EEUU e Irán. El Ibex 35 partirá hoy de los 17.356 enteros tras ceder casi un 2,4%.