El precio del petróleo se mueve en torno a los 95 dólares, con las Bolsas europeas apuntando a leves caídas

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MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía cerca de un 0,4% en torno a las 8.10 horas de este miércoles y se movía algo por encima de los 95 dólares por barril antes de la apertura de las Bolsas en Europa, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos (EEUU) e Israel.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se abarataba un 0,2%, hasta los 91 dólares por barril.

Este ligero incremento del precio del Brent en las primeras horas de este miércoles se produce después de que el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) haya asegurado haber bloqueado los puertos de Irán, así como "paralizado por completo" el comercio económico que "entra y sale" del país asiático por mar.

"En menos de 36 horas desde que se aplicó el bloqueo, las fuerzas estadounidenses han paralizado por completo el comercio económico que entra y sale de Irán por mar", ha subrayado el CENTCOM en un comunicado difundido en sus redes sociales, donde ha estimado que "el 90% de la economía" de Teherán depende del comercio internacional por mar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el pasado domingo a la Armada estadounidense el comienzo de un cierre perimetral del estratégico estrecho de Ormuz, por donde circula una cuarta parte del petróleo y el gas mundial.

El CENTCOM, que afirma apoyar la "libre navegación" hacia y desde puertos no iraníes, ha asegurado este martes que "ningún buque" ha logrado "pasar el bloqueo estadounidense", cumplidas ya más de 24 primeras horas del mismo.

En paralelo, Trump ha subrayado esta madrugada que la guerra en Irán, ahora contenida por un alto el fuego temporal, está "muy cerca de terminar".

"Creo que está a punto de terminar, es decir, considero que está muy cerca de terminar", ha manifestado el inquilino de la Casa Blanca en una entrevista con la cadena Fox.

Horas antes, el mandatario estadounidense apuntó a nuevas conversaciones con la República Islámica dentro de "dos días" en Pakistán, tras las infructuosas negociaciones del pasado sábado en la capital, Islamabad.

"No hemos terminado, pero ya veremos qué pasa", ha espetado el presidente norteamericano agregando que, a su juicio, el Ejecutivo iraní "está desesperado por llegar a un acuerdo".

LAS BOLSAS EUROPEAS APUNTAN A LIGERAS CAÍDAS

Con la esperanza de que se retomen pronto las conversaciones de paz entre EEUU e Irán, las principales Bolsas asiáticas registran repuntes en la jornada de este miércoles.

En concreto, el Kospi surcoreano avanza un 2,2%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong sube casi un 0,5% y la Bolsa de Shanghai se revaloriza cerca de un 0,2%. En Japón, el Nikkei gana un 0,5%.

En EEUU, el índice Dow Jones y el Nasdaq cerraron este martes en positivo, con avances del 0,66% y del 1,8%, respectivamente, aunque sus futuros apuntan, de momento, a leves caídas en la apertura de este miércoles.

Por su parte, la mayor parte de las Bolsas europeas apuntan este miércoles a aperturas ligeramente negativas. En España, el Ibex 35 partirá hoy de los 18.286 puntos tras cerrar el martes con un avance del 1,4%.