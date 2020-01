Estados Unidos.- Las principales asociaciones del vino de la UE y EEUU reclaman el fin de los aranceles

Publicado 14/01/2020 11:37:24 CET

Reiteran su apoyo al comercio libre y justo

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Comité Européen des Entreprises Vins (CEEV), del que forma parte la Federación Española del Vino (FEV), y el Wine Institute, organizaciones líderes del sector vitivinícola en la Unión Europea y Estados Unidos, respectivamente, han firmado un "histórico" comunicado en el que reclaman el fin de los aranceles a este producto.

En concreto, ambas organizaciones destacan la importancia del comercio del vino entre la UE y Estados Unidos, siendo uno el mayor mercado del otro, con transacciones que alcanzan los 5.330 millones de dólares (4.660 millones de euros) y generan empleos e inversiones.

De esta forma, han querido resaltar en su comunicado conjunto la necesidad de mantener la relación comercial de cara a futuro.

Con esta declaración, los sectores del vino de la UE y de EEUU reafirman su alineación y apoyo al comercio libre y justo e instan a los líderes de ambos territorios a priorizar en tres objetivos esenciales para los implicados en el comercio del vino.

De esta forma, piden el mantenimiento de la histórica alianza comercial del vino entre la UE y EEUU, además de solicitar a ambas partes que eliminen todos los aranceles sobre el vino, un concepto conocido como 'zero for zero', adoptado en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio para ciertos productos hace más de 20 años.

Por último, la declaración conjunta reclama a los gobiernos de ambas partes que protejan el dinamismo económico y la diversificación de mercados de los productores y agricultores mediante la creación del principio 'vino por vino', evitando el uso de aranceles punitivos a los productos vitivinícolas como instrumento de negociación en disputas ajenas a este sector.

El CEEV y el Wine Institute han destacado que los aranceles actúan como "impuestos adicionales" que consumidores y empresas pagan a lo largo de la cadena de valor y son un factor generador de incertidumbre económica.