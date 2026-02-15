Estados Unidos.- Principales titulares de los periódicos para el domingo 15 de febrero

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "El hundimiento de Cuba"

-- "EEUU supedita la relación con Europa a las condiciones que imponga Trump"

EL MUNDO

-- "Alberto Núñez Feijóo: "PP y Vox deben entenderse, ser consecuentes con las urnas""

-- "Sánchez da un portazo a la disuasión nuclear europea"

ABC

-- "El nuevo comando Txeroki: etarras y afines para escoltarlo"

-- "El certificado de penales que necesitan los inmigrantes para quedarse en España, nuevo negocio para las mafias"

LA VANGUARDIA

-- "EE.UU. suaviza el tono con Europa pero la quiere a su dictado"

-- "Ucrania. La urgencia de una tregua"

EL PERIÓDICO

-- "España queda lejos de los objetivos de energía en 2030"

-- "Radiografía del autogobierno catalán: más competencias o apuesta federal"