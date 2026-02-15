Estados Unidos.- Principales titulares de los periódicos para el domingo 15 de febrero

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "El hundimiento de Cuba"
-- "EEUU supedita la relación con Europa a las condiciones que imponga Trump"
EL MUNDO
-- "Alberto Núñez Feijóo: "PP y Vox deben entenderse, ser consecuentes con las urnas""
-- "Sánchez da un portazo a la disuasión nuclear europea"
ABC
-- "El nuevo comando Txeroki: etarras y afines para escoltarlo"
-- "El certificado de penales que necesitan los inmigrantes para quedarse en España, nuevo negocio para las mafias"
LA VANGUARDIA
-- "EE.UU. suaviza el tono con Europa pero la quiere a su dictado"
-- "Ucrania. La urgencia de una tregua"
EL PERIÓDICO
-- "España queda lejos de los objetivos de energía en 2030"
-- "Radiografía del autogobierno catalán: más competencias o apuesta federal"