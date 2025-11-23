Principales titulares de los periódicos para el domingo 23 de noviembre

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
LA VANGUARDIA
-- "Europa claudica ante los petroestados en la cumbre del clima"
-- "El Barça honra el estreno del Spotify Camp Nou"
EL PAÍS
-- "El Papa aparta al primer obispo español acusado de pederastia"
-- "Europa negocia 'in extremis' el plan de EEUU para el futuro de Ucrania"
LA RAZÓN
-- "El golpismo invertido de Sánchez para sobrevivir: "Jugamos con fuego""
-- "Ucrania y la Unión Europea se citan para frenar la paz de Trump"
ABC
-- "Cerdán construyó su trama con un círculo íntimo descubierto a raíz de las pistas de Aldama"
-- "Auge y caída de García Ortiz, un jurista brillante que cambió en Madrid"
LEVANTE
-- "Equipos de alta tecnología contra el cáncer llevan parados dos años"
-- "La clínica dental que atendió a las niñas no podía hacer sedaciones intravenosas"