Principales titulares de los periódicos para el domingo 27 de septiembre

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- La calle eleva la presión para un pacto urgente en vivienda
-- Europa refuerza su seguridad frente a la creciente amenaza rusa
ABC
-- El estado de excepción, vía exprés para la crisis de Ceuta
-- Las hijas de Zapatero ocultaron el pago de un bróker chavista
EL MUNDO
-- Delcy canalizaba vía Aldama ventas millonarias de petróleo
-- Moncloa desdeña a Sumar y ve en Junts un "movimiento tectónico" para revivir su mayoría
LA VANGUARDIA
-- Sumar boicoteará el Consejo de Ministros si no hay decreto de vivienda
-- La carrera de candidatos demócratas en Estados Unidos