Principales titulares de los periódicos para el domingo 27 de septiembre

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- La calle eleva la presión para un pacto urgente en vivienda

-- Europa refuerza su seguridad frente a la creciente amenaza rusa

ABC

-- El estado de excepción, vía exprés para la crisis de Ceuta

-- Las hijas de Zapatero ocultaron el pago de un bróker chavista

EL MUNDO

-- Delcy canalizaba vía Aldama ventas millonarias de petróleo

-- Moncloa desdeña a Sumar y ve en Junts un "movimiento tectónico" para revivir su mayoría

LA VANGUARDIA

-- Sumar boicoteará el Consejo de Ministros si no hay decreto de vivienda

-- La carrera de candidatos demócratas en Estados Unidos