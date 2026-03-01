Estados Unidos.- Principales titulares de los periódicos para el domingo 1 de marzo

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "EEUU e Israel atacan Irán y dan por muerto al líder supremo"

-- "Los grandes países reclaman a Irán que no responda; la UE llama a la diplomacia"

EL MUNDO

-- "EEUU e Israel fulminan al ayatolá Jamenei y el régimen se tambalea"

-- "José María Aznar: 'Creo que hay conversaciones de Moncloa y Vox. Se retroalimentan'"

ABC

-- "JAQUE A LOS AYATOLÁS"

-- "Trump llama a la población a 'tomar el control de su gobierno; será la única oportunidad'"

LA RAZÓN

-- "EEUU e Israel dan el primer paso para derrocar a la dictadura iraní"

-- "El Gobierno español rechaza la operación militar y pide 'respeto al derecho internacional'"

LA VANGUARDIA

-- "EE.UU. e Israel atacan Irán y dan por muerto a Jamenei"

-- "Barcelona acoge una 40ª edición de los Goya con un marcado acento político"