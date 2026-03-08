Principales titulares de los periódicos para el domingo 8 de marzo

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

EL PAÍS

-- "Trump, Netanyahu y Putin rompen el orden internacional. Un nuevo mundo sin reglas"

-- "Albares: "Esta guerra afecta mucho más a Europa que a su promotor, que no informó ni preguntó""

EL MUNDO

-- "Trump anuncia más "muertes" mientras Irán titubea en el Golfo"

-- "Sánchez agita el "trío de las Azores" como arma electoral y Moncloa rechaza el adelanto"

ABC

-- "EEUU suspende a Trump, que no logra apoyo popular para la guerra"

-- "El acercamiento de Feijóo al PNV descoloca al PP y provoca recelos"

LA VANGUARDIA

-- "Ocho días de guerra y caos sin estrategia para el futuro de Irán"

-- "Ana Redondo, ministra de Igualdad: "Me horroriza que se valore más a la 'mujer kilómetro 0'""

EL PERIÓDICO

-- "De La Manada a Pelicot, la lucha por la igualdad sigue"

-- "El Gobierno encarga a la CNMC la "supervisión máxima" de las energéticas"