Principales titulares de los periódicos para el jueves 12 de marzo

EL PAÍS

-- "La batalla de Ormuz fuerza la liberación masiva de petróleo"

-- "Un maltratador exconvicto mata a tres mujeres"

EL MUNDO

-- "Liberación histórica de reservas de crudo por el cerco de Irán a Ormuz"

-- "El adiós a hombros a Raúl del Pozo reúne a todos"

ABC

-- "Irán extiende el frente de batalla a Ormuz y convierte la guerra en un conflicto global"

-- " María Corina pide al Rey que España defienda su causa en Venezuela

LA RAZÓN

-- "La batalla de Ormuz condiciona la guerra"

-- "Hamás llama "honorable" a Sánchez por cesar a la embajadora en Israel y Trump carga otra vez contra España: "No cooperan""

LA VANGUARDIA

-- "La liberación de reservas de petróleo para un mes apenas frena los precios"

-- "El criminal machista de Burgos tiene múltiples antecedentes"

EL PERIÓDICO

-- "Irán lanza una ola de ciberataques contra EEUU, Israel y Europa"

-- "Alcanzados tres cargueros en el estrecho de Ormuz"