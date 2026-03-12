Principales titulares de los periódicos para el jueves 12 de marzo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "La batalla de Ormuz fuerza la liberación masiva de petróleo"
-- "Un maltratador exconvicto mata a tres mujeres"
EL MUNDO
-- "Liberación histórica de reservas de crudo por el cerco de Irán a Ormuz"
-- "El adiós a hombros a Raúl del Pozo reúne a todos"
ABC
-- "Irán extiende el frente de batalla a Ormuz y convierte la guerra en un conflicto global"
-- " María Corina pide al Rey que España defienda su causa en Venezuela
LA RAZÓN
-- "La batalla de Ormuz condiciona la guerra"
-- "Hamás llama "honorable" a Sánchez por cesar a la embajadora en Israel y Trump carga otra vez contra España: "No cooperan""
LA VANGUARDIA
-- "La liberación de reservas de petróleo para un mes apenas frena los precios"
-- "El criminal machista de Burgos tiene múltiples antecedentes"
EL PERIÓDICO
-- "Irán lanza una ola de ciberataques contra EEUU, Israel y Europa"
-- "Alcanzados tres cargueros en el estrecho de Ormuz"