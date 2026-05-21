Principales titulares de los periódicos para el jueves 21 de mayo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Sánchez respalda a Zapatero y descarta un adelanto electoral"

-- "EE UU imputa al expresidente cubano Raúl Castro por asesinato"

EL MUNDO

-- ""Quizá esto no de para más""

-- "La década prodigiosa en la que Zapatero conquistó Venezuela"

ABC

-- "EE. UU. aporta información clave a España sobre la trama de Zapatero"

-- "El expresidente se reunió con Escrivá por la deuda de Plus Ultra con la Seguridad Social. Moncloa y sus socios niegan ahora el 'lawfare'"

LA RAZÓN

-- "Putin y Xi exhiben su frente común contra Occidente"

-- "La declaración de Zapatero ante el juez, en el aire a doce días del 2J"

LA VANGUARDIA

-- "Sánchez defiende a Zapatero pero evita la crítica a los jueces"

-- "Dos escaladores atendieron a Jonathan Andic tras la caída"