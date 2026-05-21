Principales titulares de los periódicos para el jueves 21 de mayo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Sánchez respalda a Zapatero y descarta un adelanto electoral"
-- "EE UU imputa al expresidente cubano Raúl Castro por asesinato"
EL MUNDO
-- ""Quizá esto no de para más""
-- "La década prodigiosa en la que Zapatero conquistó Venezuela"
ABC
-- "EE. UU. aporta información clave a España sobre la trama de Zapatero"
-- "El expresidente se reunió con Escrivá por la deuda de Plus Ultra con la Seguridad Social. Moncloa y sus socios niegan ahora el 'lawfare'"
LA RAZÓN
-- "Putin y Xi exhiben su frente común contra Occidente"
-- "La declaración de Zapatero ante el juez, en el aire a doce días del 2J"
LA VANGUARDIA
-- "Sánchez defiende a Zapatero pero evita la crítica a los jueces"
-- "Dos escaladores atendieron a Jonathan Andic tras la caída"