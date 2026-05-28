Principales titulares de los periódicos para el jueves 28 de mayo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "El juez sostiene que el PSOE pagó para torpedear investigaciones"
-- "Sánchez ordena resistir en otro día de convulsión para los socialistas"
EL MUNDO
-- "El PSOE persiguió a la UCO, jueces y fiscales "por orden del 'one'""
-- "Sánchez se atrinchera: "La investigación no impugna al Gobierno""
ABC
-- "TODA LA CORRUPCIÓN ES DE SÁNCHEZ"
-- "El PSOE pagó una trama contra jueces y policías para proteger al presidente"
LA VANGUARDIA
-- "Sánchez rechaza elecciones mientras la Guardia Civil entra en la sede del PSOE"
-- ""Sentía un vacío gigante y hoy estoy llena de amor""
LA RAZÓN
-- "La caja del PSOE financió la ofensiva contra jueces incómodos"
-- "Florentino Pérez: "Mi misión es defender al Real Madrid""