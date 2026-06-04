Principales titulares de los periódicos para el jueves 4 de junio

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "El 'caso Leire' golpea a la directora de la Guardia Civil"

-- "Ucrania ataca el corazón de Rusia en un claro desafío a Putin"

EL MUNDO

-- "Los jefes políticos de la Guardia Civil acosaron a la UCO en favor de Sánchez"

-- ""¿La acusación de Florentino? Cree el ladrón que todos son de su condición""

ABC

-- "LAS 'CLOACAS' DEL PSOE SEÑALAN A SÁNCHEZ"

-- "El ex director general de la Guardia Civil ordenó a la UCO concluir "que no había nada" sobre el "hermanísimo""

LA RAZÓN

-- ""Cloacas": la UCO asume ya que el "one" era el presidente Sánchez"

-- "La Guardia Civil maniobró para que los investigadores se pusieran "de perfil""

LA VANGUARDIA

-- "Sánchez asegura que presentará los presupuestos este año"

-- "Los agentes señalan a Cerdán como jefe de una trama para salvar al presidente"