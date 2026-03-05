Principales titulares de los periódicos para el jueves 5 de marzo

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Sánchez rescata el "no a la guerra""
-- "Vox prolonga la agonía de Guardiola en Extremadura"
EL MUNDO
-- "EEUU acerca las represalias: "España pone en riesgo a los estadounidenses""
-- "Trump globaliza el conflicto y empuja a los kurdos iraníes a ser sus "botas en el terreno""
ABC
-- "EE.UU. estudia restringir visados y el envío de gas para castigar a España"
-- "Sánchez vuelve a apostar contra Trump"
LA RAZÓN
-- "EEUU e Israel intensifican su devastador castigo a Irán"
-- "Lavado de imagen de Sánchez con el pretexto de la guerra para movilizar a la izquierda"
LA VANGUARDIA
-- "Sánchez mantiene el pulso y recupera el "no a la guerra""
-- "El voto de Vox frena el primer intento de investidura de Guardiola"
EL PERIÓDICO
-- "La UE se une para defender a España ante la amenaza de Trump"
-- "Los dueños de patinetes deberán pagar entre 80 y 250 euro para regularizarlos"