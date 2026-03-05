Principales titulares de los periódicos para el jueves 5 de marzo

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Sánchez rescata el "no a la guerra""

-- "Vox prolonga la agonía de Guardiola en Extremadura"

EL MUNDO

-- "EEUU acerca las represalias: "España pone en riesgo a los estadounidenses""

-- "Trump globaliza el conflicto y empuja a los kurdos iraníes a ser sus "botas en el terreno""

ABC

-- "EE.UU. estudia restringir visados y el envío de gas para castigar a España"

-- "Sánchez vuelve a apostar contra Trump"

LA RAZÓN

-- "EEUU e Israel intensifican su devastador castigo a Irán"

-- "Lavado de imagen de Sánchez con el pretexto de la guerra para movilizar a la izquierda"

LA VANGUARDIA

-- "Sánchez mantiene el pulso y recupera el "no a la guerra""

-- "El voto de Vox frena el primer intento de investidura de Guardiola"

EL PERIÓDICO

-- "La UE se une para defender a España ante la amenaza de Trump"

-- "Los dueños de patinetes deberán pagar entre 80 y 250 euro para regularizarlos"