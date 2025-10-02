Principales titulares de los periódicos para el jueves 2 de octubre

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Israel intercepta la flotilla con ayuda humanitaria para Gaza"
-- "La cúpula del PP apoya el plan antiabortista de Vox en Madrid"
EL MUNDO
-- "Génova contempla ya el gran domingo electoral en marzo"
-- "Sánchez trata de burlar a Europa al pasar el gasto climático como Defensa"
ABC
-- "El Gobierno cuela inmigrantes mayores de edad en los traslados desde Canarias"
-- "Hamás pide más tiempo a Trump para exiliar con garantías a sus líderes y analizar el plan de paz"
LA RAZÓN
-- "Anticorrupción se planta con Cerdán y le acusa de "enredar""
-- "Israel intercepta a la flotilla antes de llegar a aguas de Gaza"
LA VANGUARDIA
-- "Israel intercepta la flotilla humanitaria a pocas millas de Gaza"
-- "Adiós a Jane Goodall, la defensora de los chimpancés"