Estados Unidos.- Principales titulares de los periódicos para el jueves 9 de octubre

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "El 71% de los valencianos quiere que Mazón dimita por la dana"

-- "La consejera andaluza de Salud cae por los cribados fallidos"

EL MUNDO

-- "El PP citará a Sánchez tras ir Ábalos al juez por los sobres"

-- "Moreno destituye a la consejera de Salud tras los errores en el cribado del cáncer de mama"

ABC

-- "Yolanda Díaz avisa a las empresas de que subirá el SMI cada seis meses con el IPC"

-- "Dimite la consejera andaluza de Salud por el fallo en el cribado del cáncer de mama"

LA RAZÓN

-- "Podemos copia a Junts: amenaza primero y da aire a Sánchez después"

-- "La trama corrupta extiende la sospecha del cobro en efectivo a Sánchez"

LA VANGUARDIA

-- "El Gobierno salva el decreto del embargo de armas a Israel"

-- "Dimite la consejera de Salud de Andalucía por la crisis de las mamografías"

EL PERIÓDICO

-- "Los pisos turísticos crecen en ciudades vecinas de BCN"

- "Red Eléctrica pide cambios "urgentes" tras detectar riesgos de un nuevo apagón"