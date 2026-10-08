Principales titulares de los periódicos para el jueves 8 de octubre

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Maricarmen muere desahuciada"

-- "La huelga general será en vísperas de la campaña"

ABC

-- "El amigo de Sánchez gasta 2,4 millones en eventos, 'caterings' y DJ"

-- "La UCO confirma el intento de las 'cloacas' del PSOE de eliminar a la juez del hermano del presidente"

EL MUNDO

-- "Biedma aportará "pruebas y datos" contra la cloaca del PSOE"

-- "La izquierda convierta la muerte de Maricarmen en icono electoral"

LA RAZÓN

-- "El rechazo a los decretos de vivienda refuerza al PP, Vox y Junts"

-- "Tellado, Muñoz y Ezcurra, las fi guras clave de la campaña"

EL PERIÓDICO

-- "Caos en las carreteras por el parón de Rodalies"

-- "Fallece Maricarmen, cuyo desahucio alentó la movilización por la vivienda"