Principales titulares de los periódicos para el lunes 16 de marzo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "El PP refuerza su mayoría, el PSOE crece y el ascenso de Vox se modera"
-- "La izquierda resiste en las grandes urbes de Francia"
EL MUNDO
-- "La nueva victoria del PP aleja al PSOE e impone su techo a Abascal"
-- "Los ayatolás resisten en Ormuz con sus enjambres de drones"
ABC
-- "El PP gana y se refuerza y Vox no logra su objetivo"
-- "El PSOE mejora y aglutina el voto de toda la izquierda"
LA RAZÓN
-- "Mañueco consigue una clara victoria y el centro derecha arrasa"
-- "El PP gana las elecciones con 33 procuradores a la vez que logra su objetivo de subir en votos y escaños"
LA VANGUARDIA
-- "El PP se impone al alza pero necesita a un Vox cuyo despegue se frena y el PSOE sube y resiste"
-- "Victoria aplastante de Joan Laporta en las elecciones del Barça"
EL PERIÓDICO
-- "Castilla y León resucita el bipartidismo, frena la euforia de Vox y entierra a la izquierda alternativa"
-- "Laporta apabulla a Font con más del doble de votos y presidirá el FC Barcelona hasta 2031"