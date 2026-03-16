Publicado 16/03/2026 01:17

Principales titulares de los periódicos para el lunes 16 de marzo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "El PP refuerza su mayoría, el PSOE crece y el ascenso de Vox se modera"

-- "La izquierda resiste en las grandes urbes de Francia"

EL MUNDO

-- "La nueva victoria del PP aleja al PSOE e impone su techo a Abascal"

-- "Los ayatolás resisten en Ormuz con sus enjambres de drones"

ABC

-- "El PP gana y se refuerza y Vox no logra su objetivo"

-- "El PSOE mejora y aglutina el voto de toda la izquierda"

LA RAZÓN

-- "Mañueco consigue una clara victoria y el centro derecha arrasa"

-- "El PP gana las elecciones con 33 procuradores a la vez que logra su objetivo de subir en votos y escaños"

LA VANGUARDIA

-- "El PP se impone al alza pero necesita a un Vox cuyo despegue se frena y el PSOE sube y resiste"

-- "Victoria aplastante de Joan Laporta en las elecciones del Barça"

EL PERIÓDICO

-- "Castilla y León resucita el bipartidismo, frena la euforia de Vox y entierra a la izquierda alternativa"

-- "Laporta apabulla a Font con más del doble de votos y presidirá el FC Barcelona hasta 2031"

