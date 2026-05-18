Estados Unidos.- Principales titulares de los periódicos para el lunes 18 de mayo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "El PP pierde la mayoría absoluta en Andalucía y dependerá de Vox"
-- "León XIV visitará una de las calles más conflictivas de Madrid"
EL MUNDO
-- "Victoria incómoda de Moreno pese a la debacle histórica del PSOE"
-- "Chicas en moto, tatuajes y ametralladoras en las calles del Irán en guerra"
ABC
-- "Moreno vuelve a arrollar sin repetir la mayoría absoluta"
-- "Catástrofe histórica de Sánchez y Montero"
LA VANGUARDIA
-- "El PP pierde la mayoría absoluta en Andalucía y Vox será decisivo"
-- "La OMS declara la emergencia sanitaria por ébola en RD Congo"
LA RAZÓN
-- "Moreno gana las elecciones y Sánchez y Montero hunden al PSOE"
-- "Sánchez entierra al PSOE andaluz: Montero pierde dos escaños y consigue empeorar el resultado de Espadas"
EL PERIÓDICO
-- "Moreno, sin mayoría absoluta por el tirón de la izquierda andalucista"
-- "Las ejecuciones por pena de muerte alcanzan el mayor nivel en 44 años"