Principales titulares de los periódicos para el lunes 28 de septiembre

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "La rabia de los jóvenes por la crisis de la vivienda toma Sol"

-- "El delegado del Gobierno en Ceuta pidió refuerzos una semana antes"

ABC

-- "Fundaciones 'fantasma' del PSOE, señaladas como vía para canalizar comisiones"

-- "La Policía recibió órdenes de no actuar contra la acampada en Sol"

EL MUNDO

-- "Delcy se infiltró en el Gobierno: "La relación de Z y el 1 es mucho mejor"

-- "Sánchez busca un 'decreto Frankenstein' de vivienda para enredar a sus socios"

LA VANGUARDIA

-- "Sánchez busca in extremis el sí de Junts y Podemos al decreto de vivienda"

-- "ALEGATO PAPAL CONTRA LOS ABUSOS SEXUALES"

LA RAZÓN

-- "Firme alegato del Papa contra la eutanasia en su misa en Lourdes"

-- "Vivienda: Sánchez tiende una trampa a Junts y Podemos"