Principales titulares de los periódicos para el lunes 1 de junio

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "La Audiencia Nacional activa la búsqueda de 14 etarras en Venezuela"

-- "Sánchez pide tiempo ante una oposición "marrullera""

EL MUNDO

-- "La crisis de Sánchez hunde al PSOE en comunidades clave"

-- "Arranca la Selectividad: una prueba desigual con atajos para sacar nota"

ABC

-- "La ola de escándalos del PSOE impulsa a PP y Vox a 201 escaños"

-- "Sánchez reconoce "problemas" y "tropiezos", pero avisa de que se atrincherará en la Moncloa: "Vamos a seguir""

LA RAZÓN

-- ""Mienten, el Madrid será siempre de sus socios. Sus propuestas le llevarían a la ruina""

LA VANGUARDIA

-- "La IA amenaza la ciberseguridad mundial a una velocidad inédita"

-- "Sánchez pide tiempo para resistir y gobernar hasta el 2027 "y más allá""

EL PERIÓDICO

-- "El área de Barcelona blinda los ejes verdes con un cambio legal"

-- "Sánchez pide más tiempo"