Principales titulares de los periódicos para el lunes 1 de junio

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "La Audiencia Nacional activa la búsqueda de 14 etarras en Venezuela"
-- "Sánchez pide tiempo ante una oposición "marrullera""
EL MUNDO
-- "La crisis de Sánchez hunde al PSOE en comunidades clave"
-- "Arranca la Selectividad: una prueba desigual con atajos para sacar nota"
ABC
-- "La ola de escándalos del PSOE impulsa a PP y Vox a 201 escaños"
-- "Sánchez reconoce "problemas" y "tropiezos", pero avisa de que se atrincherará en la Moncloa: "Vamos a seguir""
LA RAZÓN
-- ""Mienten, el Madrid será siempre de sus socios. Sus propuestas le llevarían a la ruina""
LA VANGUARDIA
-- "La IA amenaza la ciberseguridad mundial a una velocidad inédita"
-- "Sánchez pide tiempo para resistir y gobernar hasta el 2027 "y más allá""
EL PERIÓDICO
-- "El área de Barcelona blinda los ejes verdes con un cambio legal"
-- "Sánchez pide más tiempo"