Principales titulares de los periódicos para el lunes 2 de marzo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Incendio bélico en Oriente Próximo"

-- "Reino Unido, Alemania y Francia plantean una "acción defensiva" contra Irán"

EL MUNDO

-- "Irán dispara el terror en el Golfo y EEUU e Israel aplastan sus defensas"

-- "Zapatero diseñó en persona la empresa de su pagador tras el pacto Sánchez-Iglesias"

ABC

-- "PP y Vox ya votan juntos sobre regeneración, seguridad e impuestos"

-- "Trump aceleró el ataque para descabezar al régimen iraní porque estaba a pocas semanas de lograr la bomba nuclear"

LA RAZÓN

-- "Más bombas para someter a Irán"

-- "Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso: "Sánchez está inyectando veneno en la sociedad""

LA VANGUARDIA

-- "Irán incendia Oriente Medio mientras busca sucesor a Jamenei"

-- "El Rey llama a la moderación para evitar el caos en la región y pide diálogo"