Principales titulares de los periódicos para el lunes 2 de marzo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Incendio bélico en Oriente Próximo"
-- "Reino Unido, Alemania y Francia plantean una "acción defensiva" contra Irán"
EL MUNDO
-- "Irán dispara el terror en el Golfo y EEUU e Israel aplastan sus defensas"
-- "Zapatero diseñó en persona la empresa de su pagador tras el pacto Sánchez-Iglesias"
ABC
-- "PP y Vox ya votan juntos sobre regeneración, seguridad e impuestos"
-- "Trump aceleró el ataque para descabezar al régimen iraní porque estaba a pocas semanas de lograr la bomba nuclear"
LA RAZÓN
-- "Más bombas para someter a Irán"
-- "Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso: "Sánchez está inyectando veneno en la sociedad""
LA VANGUARDIA
-- "Irán incendia Oriente Medio mientras busca sucesor a Jamenei"
-- "El Rey llama a la moderación para evitar el caos en la región y pide diálogo"