Principales titulares de los periódicos para el lunes 9 de marzo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Irán desafía a Trump al elegir al hijo de Jameneí como líder supremo"
-- "El 8-M, contra la guerra y los ultras"
EL MUNDO
-- "El PP crece mientras Vox acaricia ya el 20% y el PSOE se estanca"
-- "El 8-M agita la igualdad y se asoma al 'No a la guerra'"
ABC
-- "PP y Vox se consolidan en Castilla y León con un PSOE que resiste"
-- "EE.UU. vincula un pago de Plus Ultra con una gran red de corrupción venezolana"
LA VANGUARDIA
-- "Los ayatolás retan a Trump y eligen al hijo de Jamenei nuevo líder supremo"
-- "Miles de personas salen a la calle en el 8-M contra la ola reaccionaria"
LA RAZÓN
-- "Irán elige a su nuevo líder supremo bajo las amenazas de EEUU"
-- "Pinchazo total: solo 35.000 participantes en las dos marchas del 8M en Madrid"
EL PERIÓDICO
-- "Alícia Romero, Consellera de Economia i Finances: "ERC tendrá que moverse, el compromiso con el IRPF es evidente""
-- "Calles violetas por el 8M"