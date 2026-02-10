Principales titulares de los periódicos para el martes 10 de febrero

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- ""La estrategia de doblegarse ante EEUU no da resultados""

-- "La Super Bowl consagra a Bad Bunny como icono latino"

EL MUNDO

-- "Feijóo reta a Vox a compartir gobiernos y asumir gestión"

-- "Dolor en las víctimas por la "sangrante" salida del etarra 'Txeroki' de prisión"

ABC

-- "El PP asume cambiar el discurso porque "Vox está en la ola""

-- "Txeroki encapuchado, como siempre"

LA RAZÓN

-- "El PP tiende la alfombra a Vox para alcanzar un acuerdo de gobierno"

LA VANGUARDIA

-- "Feijóo tiende la mano a Vox mientras Sánchez evita la autocrítica"

-- "La cómplice de Epstein sugiere que exculpará a Trump si la sacan de la cárcel"

EL PERIÓDICO

-- "Vox superó al PSOE en uno de cada 4 municipios de Aragón"

-- "Huelga desconvocada"