Principales titulares de los periódicos para el martes 10 de marzo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Trump da por "casi terminada" la guerra ante la escalada del crudo"
-- "La justicia obliga a Ayuso a crear el registro de objetores al aborto"
EL MUNDO
-- "El alza del crudo amenaza una sangría económica prolongada"
-- ""Tengo dos problemas en el Consejo: Sánchez y Orban""
ABC
-- "Plus Ultra intentó operar en EEUU mientras pedía su rescate"
-- "Von der Leyen desdeña el 'No a la guerra' de Sánchez"
LA RAZÓN
-- "Sigue el castigo a Irán mientras Trump ve cerca el fin de la guerra"
LA VANGUARDIA
-- "Francia liderará una armada europea en el estrecho de Ormuz"
-- "Pacto para subir el sueldo a los profesores 3.000 euros anuales"
EL PERIÓDICO
-- "El petróleo se dispara por encima de los 100 dólares y hunde las bolsas"
-- "La Fiscalía no ve "indicios sólidos" para investigar a Mazón por el momento"