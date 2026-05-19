Estados Unidos.- Principales titulares de los periódicos para el martes 19 de mayo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Vox reclama al PP andaluz que asuma la "prioridad nacional""
-- "Illa y Junqueras sellan el acuerdo para los Presupuestos catalanes"
EL MUNDO
-- "El PSOE deprime a sus alcaldes y barones: "No nos ven ganadores""
-- "La absolución de Shakira aviva el descontento con Hacienda"
ABC
-- "SÁNCHEZ NO SE CULPA TRAS CUATRO DERROTAS"
-- "Los de Abascal exigirán al PP negociar con proporcionalidad, pero sin regalar sus escaños"
LA RAZÓN
-- "Moreno se adapta a la vía Feijóo para el cambio y negociará con Vox"
-- "Los de Abascal centran obsesivamente su estrategia en colocar su iniciativa de la "prioridad nacional""