Principales titulares de los periódicos para el martes 26 de mayo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "El juez ordena revisar todos los correos de Zapatero desde 2020"
-- "El Papa dicta sentencia contra el tecnofascismo"
EL MUNDO
-- "La trama de Zapatero traficaba con petróleo y oro de Venezuela"
-- ""Este escándalo es parte del saqueo venezolano, el más cruel de la historia""
ABC
-- "Una fortuna en joyas y relojes de lujo oculta en el despacho de Zapatero"
-- ""En el Madrid faltan jerarquías, profesionales, valores y sentimientos""
LA VANGUARDIA
-- "El sumario acumula indicios que sitúan al frente de la trama a Zapatero"
-- "El Papa alerta en su primera encíclica contra los poderes que controlan la IA"
LA RAZÓN
-- "El rastro del rescate a Plus Ultra se pierde en cinco países"
-- "PNV y Junts enfrían la moción contra Pedro Sánchez por interés electoral"
EL PERIÓDICO
-- "El sumario vincula la 'off-shore' de Zapatero con el oro venezolano"
-- "León XIV advierte sobre la IA"