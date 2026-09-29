Estados Unidos.- Principales titulares de los periódicos para el martes 29 de septiembre

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "El Gobierno propone vetar los desahucios de vulnerables hasta 2028"
-- "Maricarmen podrá volver a la casa en la que vivió 71 años"
ABC
-- "La oferta de viviendas para alquilar cae en 300.000 cuando el Gobierno prometió 184.000 más"
-- "El Ejecutivo plantea prohibir los desahucios de vulnerables hasta 2028 y prorrogar dos años los contratos"
EL MUNDO
-- "Moncloa presiona a junts para ceder a las recetas de la izquierda"
-- "Aldama gestionó un encuentro secreto de Ábalos y Delcy en Cuba"
LA VANGUARDIA
-- "La hora del periodismo"
-- "Sánchez:"Patriotismoes evitar queuna anciana acabe en la calle""
LA RAZÓN
-- "El mando policial enviado por Marlaska a Ceuta se va a una fi esta al poco de llegar"
-- "Maricarmen podrá regresar a su casa tras alcanzar un acuerdo con Urbagestión"
EL PERIÓDICO
-- "Los partidos libran un pulso con Sánchez por el decreto de vivienda"
-- "El riesgo de un ataque híbrido de Rusia pone en alerta a Europa"