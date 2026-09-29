Estados Unidos.- Principales titulares de los periódicos para el martes 29 de septiembre

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "El Gobierno propone vetar los desahucios de vulnerables hasta 2028"

-- "Maricarmen podrá volver a la casa en la que vivió 71 años"

ABC

-- "La oferta de viviendas para alquilar cae en 300.000 cuando el Gobierno prometió 184.000 más"

-- "El Ejecutivo plantea prohibir los desahucios de vulnerables hasta 2028 y prorrogar dos años los contratos"

EL MUNDO

-- "Moncloa presiona a junts para ceder a las recetas de la izquierda"

-- "Aldama gestionó un encuentro secreto de Ábalos y Delcy en Cuba"

LA VANGUARDIA

-- "La hora del periodismo"

-- "Sánchez:"Patriotismoes evitar queuna anciana acabe en la calle""

LA RAZÓN

-- "El mando policial enviado por Marlaska a Ceuta se va a una fi esta al poco de llegar"

-- "Maricarmen podrá regresar a su casa tras alcanzar un acuerdo con Urbagestión"

EL PERIÓDICO

-- "Los partidos libran un pulso con Sánchez por el decreto de vivienda"

-- "El riesgo de un ataque híbrido de Rusia pone en alerta a Europa"