Principales titulares de los periódicos para el martes 2 de junio

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Sánchez cuestiona ante su cúpula el trato de la justicia al PSOE"

-- "Jonathan Andic libra la batalla del jurado"

EL MUNDO

-- "Feijóo azuzará la moción en Cataluña: "No os conforméis con el bloqueo""

-- "Florentino prevé trasladar a una filial el "negocio del fútbol" del Real Madrid"

ABC

-- "La 'cloaca' del PSOE pagó las defensas de Ábalos y Koldo"

-- "La conexión Antonio Hernando-Leire Díez rompe el intento de la Moncloa de desvincularse del caso"

LA RAZÓN

-- "Desbloqueo tras el verano: Feijóo se abre a pactar con Junts y PNV"

-- "Ayuso apela ante el Papa en Roma a "aparcar las diferencias""

LA VANGUARDIA

-- "Trump intenta contener a Israel para salvar la negociación con Irán"

-- "Feijóo ofrece a PNV y Junts una moción de censura para convocar enseguida elecciones"

EL PERIÓDICO

-- "El Cercle llama a fortalecer los servicios públicos"

-- "El amigo de Zapatero no tiene patrimonio que justifique sus empresas"