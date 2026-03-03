Principales titulares de los periódicos para el martes 3 de marzo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "España rechaza ceder las bases para el ataque de EEUU a Irán"

-- "Trump envía refuerzos ante el riesgo de una guerra duradera"

EL MUNDO

-- "Trump contempla ya "botas sobre el terreno" ante un conflicto largo"

-- "Zapatero admite ahora que cobró por "informes orales""

ABC

-- "Montero esperará a los resultados de Andalucía para dejar su escaño"

-- "Zapatero, a sueldo del lobista de Plus Ultra"

LA RAZÓN

-- "Guerra total en Oriente Medio"

-- "La UE se prepara para afrontar las consecuencias de la escalada militar en Oriente Medio"

LA VANGUARDIA

-- "Trump envía más tropas y avisa que la guerra durará todo "el tiempo necesario"

-- "Mobile con menos teléfonos y más tecnología puntera"

EL PERIÓDICO

-- "Trump no descarta el envío de tropas terrestres a Irán"

-- "La economía digital se duplica en los 20 años del Mobile y ya genera el 25% del PIB catalán"