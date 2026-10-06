Principales titulares de los periódicos para el martes 6 de octubre

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Un 29-N de alta tensión"

-- "Así se tomó la decisión: "La gente está indignada. Hay que ir a elecciones""

ABC

-- "Sánchez abre la campaña con la treta al Congreso para colar los decretos"

-- "El objetivo de la Moncloa: lograr los escaños que permitan a su líder seguir en la oposición"

EL MUNDO

-- "Última jugada para sobrevivir"

-- "Sánchez, rey de los ciegos, deja una economía tuerta"

LA VANGUARDIA

-- "España decidirá el 29-N"

-- ""La CE dará cobertura legal a los municipios para limitar la vivienda turística""

LA RAZÓN

-- "El plan de La Moncloa: parón judicial y campaña de golpes"

-- "La Audiencia sigue adelante con las causas que acechan al partido, pero se descarta actuar en campaña"

EL PERIÓDICO

-- "Sánchez hace de las elecciones del 29N un plebiscito personal"

-- "Las lluvias revelan la falta de adaptación de las ciudades"