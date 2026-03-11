Principales titulares de los periódicos para el miércoles 11 de marzo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "La guerra de Trump contra Irán ahonda la fractura de Europa"
-- "España tiene para 105 días sin recibir crudo"
EL MUNDO
-- "La división de Europa explota con el 'No a la guerra' de Sánchez"
-- "El fantasma nuclear apaga la vuelta a la vida en Fukushima"
ABC
-- "Sánchez lanza a sus eurodiputados contra Von der Leyen"
-- "El alto cargo de Ribera detenido blindó los contratos de Forestalia"
LA RAZÓN
-- "EEUU lanza el mayor ataque a Irán de la guerra"
LA VANGUARDIA
-- "Von der Leyen cree "un error" la reducción de la energía nuclear en la UE"
-- "Irán e Israel tienen menos prisa que Trump para dar la guerra por acabada"
EL PERIÓDICO
-- "La UE insta a los estados a bajar el IVA de la luz por la guerra"
-- "Illa y Junqueras apelan al "sentido de país""