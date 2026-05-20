Estados Unidos.- Principales titulares de los periódicos para el miércoles 20 de mayo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Zapatero, imputado"

-- "Un testamento y tres visitas a Montserrat acorralan al hijo de Andic"

EL MUNDO

-- "Cazado con el comisionista internacional Zapatero"

-- "Su "obsesión por el dinero" y tres visitas al lugar de la caída acorralan a Jonathan"

ABC

-- "ZAPATERO LIDERÓ UNA TRAMA CRIMINAL"

-- "Utilizó a su secretaria para crear una sociedad fantasma en Dubái para "canalizar fondos""

LA RAZÓN

-- "Zapatero: "Jamás hice ninguna gestión para el rescate de Plus Ultra""

-- "Vox sí calienta para entrar en el Gobierno andaluz: "¿Y por qué no darles un puesto?""

LA VANGUARDIA

-- "El juez sitúa a Zapatero al frente de una red de tráfico de influencias"

-- "Acusado de homicidio por la muerte de su padre el sucesor de Mango"

EL PERIÓDICO

-- "El juez investiga a Zapatero por el cobro de comisiones"

-- "Illa y Junqueras sellan la estabilidad"