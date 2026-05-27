Estados Unidos.- Principales titulares de los periódicos para el miércoles 27 de mayo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "La SEPI anticipaba a las empresas que iban a recibir el rescate"

-- "La ley de IA prohibirá los 'deepfakes' de contenido sexual"

EL MUNDO

-- "Moncloa asume un calvario por ZP: "Tenemos 5 tiros en la barriga""

-- "Hastío revolucionario y pobreza en Cuba a la espera de Trump"

ABC

-- "Bolaños cesó a la juez de Suiza tras la petición de ayuda por Plus Ultra"

-- "Una empresa china usó a Zapatero para cerrar un acuerdo de petróleo con el chavismo"

LA VANGUARDIA

-- "Sánchez resiste y rechaza claudicar por el cerco judicial"

-- "Los ingenieros catalanes urgen un plan ambicioso para el futuro"

LA RAZÓN

-- "Las agendas de "Julito": Plan Z, Huawei y antiguos ministros socialistas"

-- "Trump aumenta la presión sobre Irán con nuevos ataques en plenas negociaciones de paz"

EL PERIÓDICO

-- "Indra elige a Recasens como consejero delegado"

-- "El Barça pierde a su reina"