Estados Unidos.- Principales titulares de los periódicos para el miércoles 27 de mayo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "La SEPI anticipaba a las empresas que iban a recibir el rescate"
-- "La ley de IA prohibirá los 'deepfakes' de contenido sexual"
EL MUNDO
-- "Moncloa asume un calvario por ZP: "Tenemos 5 tiros en la barriga""
-- "Hastío revolucionario y pobreza en Cuba a la espera de Trump"
ABC
-- "Bolaños cesó a la juez de Suiza tras la petición de ayuda por Plus Ultra"
-- "Una empresa china usó a Zapatero para cerrar un acuerdo de petróleo con el chavismo"
LA VANGUARDIA
-- "Sánchez resiste y rechaza claudicar por el cerco judicial"
-- "Los ingenieros catalanes urgen un plan ambicioso para el futuro"
LA RAZÓN
-- "Las agendas de "Julito": Plan Z, Huawei y antiguos ministros socialistas"
-- "Trump aumenta la presión sobre Irán con nuevos ataques en plenas negociaciones de paz"
EL PERIÓDICO
-- "Indra elige a Recasens como consejero delegado"
-- "El Barça pierde a su reina"