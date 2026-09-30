Principales titulares de los periódicos para el miércoles 30 de septiembre

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "El Gobierno prohíbe los desahucios hasta 2030 y prorroga los alquileres"

-- "OpenAI retrasa su nueva IA por mentirosa"

ABC

-- "El Rey: "La intrusión masiva en Ceuta violando una frontera es inaceptable""

-- "El Gobierno amenaza a los caseros con contratos indefinidos"

EL MUNDO

-- "Sánchez contenta a la calle y castiga al pequeño propietario"

-- "Dos meses sin niños en los parques de Ceuta"

LA VANGUARDIA

-- "El Gobierno pondrá a prueba su mayoría con dos decretos sobre vivienda"

-- "Prorrogadas las ayudas a las gasolinas y topes a los precios del gas y el butano"

LA RAZÓN

-- "PSOE y Sumar engañan a los acampados en Sol con los decretos de vivienda"

-- "Ayuso da 48 horas al Gobierno para que desaloje a los acampados en la Puerta del Sol"

EL PERIÓDICO

-- "Los fondos no podrán comprar pisos por debajo del 70% de su valor"

-- "El primer temporal del otoño llega a los 100 litros y causa 1.200 incidencias"