Principales titulares de los periódicos para el miércoles 3 de junio

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Las cadenas hoteleras españolas comienzan su salida de Cuba"

-- "Feijóo rechaza negociar con Puigdemont la moción de censura"

EL MUNDO

-- "Zapatero renuncia al 'lawfare' pero busca anular las pruebas"

-- "La testigo clave pone en jaque el concurso que ganó el 'hermanísimo'"

ABC

-- "Jueces y fiscales se rebelan contra el "espionaje" de las 'cloacas' del PSOE y advierten de que tomarán medidas"

-- "EL RÉGIMEN DE DELCY BORRA A ZAPATERO"

LA RAZÓN

-- "La UCO analiza audios y mensajes de las cloacas del PSOE"

-- "El gran salto militar de la paracaidista Borbón"

LA VANGUARDIA

-- "Feijóo rehúsa negociar con Puigdemont una moción de censura"

-- "Rubio afirma que el nuevo líder supremo de Irán está implicado en el diálogo"

EL PERIÓDICO

-- "El AMB planea el tercer túnel de Rodalies en la Diagonal"

-- "Feijóo: "Devolveré la decencia a mi país con ayuda o sin ayuda""