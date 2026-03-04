Principales titulares de los periódicos para el miércoles 4 de marzo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Trump amenaza a España con "cortar todo el comercio""

-- "La guerra extiende el caos por Oriente Próximo"

EL MUNDO

-- "Trump califica a España de país "hostil" y amenaza con aislarla "

-- "El Ibex lidera el batacazo de las Bolsas entre temores a la escasez de petróleo""

ABC

-- "Trump amenaza a España con un embargo: "Es un socio terrible""

-- "Israel ataca la sede donde se había reunido la cúpula de clérigos para designar al sucesor del ayatolá Jamenei"

LA RAZÓN

-- "Luis Argüello: "Sospechamos de ideologías que prometen el paraíso en la tierra""

-- "El presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid hizo un llamamiento a combatir el relativismo moral"

LA VANGUARDIA

-- "Trump corta todo trato comercial con España: "Es un aliado terrible""

-- "Fallece el periodista Fernando Ónega,un referente del análisis político"