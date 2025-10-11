Principales titulares de los periódicos para el sábado 11 de octubre

MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "María Corina Machado: "Maduro tiene que decidir, pero va a salir con o sin negociación""

-- "El Gobierno responde a Trump que España es un socio "leal" de la OTAN"

EL MUNDO

-- "María Corina Machado: "Venezuela está en el umbral de la libertad y esto es una inyección""

-- "El PP promete bajar los impuestos y cuotas a tres millones de autónomos"

ABC

-- "El Nobel de la Paz a María Corina Machado desnuda a Zapatero"

-- "El Gobierno promete por quinta vez a los enfermos de ELA las ayudas aprobadas"

LA RAZÓN

-- "Israel se retira de Gaza a la espera de recibir a los rehenes"

-- "Moncloa se burla del aviso de Trump de sacar a España de la OTAN"

LA VANGUARDIA

-- "Junts pone precio a los presupuestos de Sánchez: 6.255 millones sin ejecutar"

-- "Macron vuelve a nombrar primer ministro al dimisionario Lecornu"