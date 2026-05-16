Principales titulares de los periódicos para el sábado 16 de mayo

MADRID 16 May. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Cuba negocia con EEUU ante el colapso por falta de combustible"

-- "El PP confía en que Moreno dé un espaldarazo a Feijóo con una nueva mayoría"

EL MUNDO

-- "El último escaño en 5 provincias decidirá qué mayoría tiene el PP"

-- "Illa y Junqueras cierran el pacto de Presupuestos en Cataluña y lo presentarán justo después de las andaluzas"

ABC

-- "Correos tardó semanas en comprobar falsedades en la regularización"

-- "El Gobierno suaviza el nuevo registro horario de Yolanda Díaz para blindarlo ante posibles recursos judiciales"

LA VANGUARDIA

-- "EE.UU. redobla su presión sobre una Cuba al borde del colapso"

-- "Andalucía cierra una campaña adormecida"

LA RAZÓN

-- "Juanma Moreno llega sin tener atada la mayoría absoluta"

-- "Narcolanchas, los misiles de los narcos contra la Guardia Civil"

EL PERIÓDICO

-- "El carnet solo para coches automáticos crece con el auge de los eléctricos"

-- "Moreno Bonilla echa el resto a horas del 17M para evitar fugas a la ultraderecha"