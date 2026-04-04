Estados Unidos.- Principales titulares de los periódicos para el sábado 4 de abril

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "IU, Sumar y Podemos pactan concurrir juntos a las elecciones andaluzas"

-- "La tripulación de Artemis 2 enfila con éxito su camino a la Luna: "Pudimos ver todo el planeta""

EL MUNDO

-- "El 80% ya nota el impacto de la guerra de Irán en su bolsillo"

-- "Podemos se integra a regañadientes con IU y Sumar en Andalucía"

LA RAZÓN

-- "EEUU rescata a uno de los dos pilotos de un caza derribado por Irán"

-- "La nave Orión de Artemis II abandona la órbita terrestre y pone rumbo a la Luna"

ABC

-- "El Papa clama contra las guerras en su primer viacrucis"

-- "El Gobierno bloquea 400 millones de Europa para inmigración ilegal"