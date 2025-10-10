Principales titulares de los periódicos para el viernes 10 de octubre

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Gaza divisa el fin de la guerra"
-- "Ayuso enarbola la bandera contra el aborto y se distancia de Feijóo"
EL MUNDO
-- "Trump amenaza a España con echarla de la OTAN"
-- "La paz de EEUU desata la euforia en Israel y Gaza"
ABC
-- "Paz en Gaza"
LA RAZÓN
-- "Optimismo en Israel y Gaza tras el acuerdo de alto el fuego"
-- "El exministro Ábalos, tras un pago de Koldo: "Si lo pudiera deducir""
LA VANGUARDIA
-- "Hamas da por acabada la guerra al recibir garantías de EE.UU."
-- "Feijóo trata de zanjar la polémica del aborto tras exclamar Ayuso: "¡Váyanse a otro lado!"