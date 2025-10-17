MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Fracasa la opa del BBVA al Sabadell"

-- "Las víctimas de la dana piden que Mazón no vaya al funeral de Estado"

EL MUNDO

-- "Torres fracasa en la OPA de BBVA sobre el Sabadell"

-- ""España y todo el sur enfrentan amenazas de drones del mar"

ABC

-- "Fracasa la opa del BBVA sobre el Sabadell al alcanzar solo el 25%"

-- "Koldo viajaba con un cuarto sobre para pagar prostitutas"

LA RAZÓN

-- "El BBVA fracasa en su opa al Sabadell: logra solo un 25% del capital"

-- "Koldo: "No entiendo que Aldama esté libre y Santos en prisión""

LA VANGUARDIA

-- "El BBVA fracasa en su opa al Sabadell al quedarse en el 25%"

-- "La UE planea la libre circulación de los ejércitos"

EL PERIÓDICO

-- "El BBVA desiste de la opa al Sabadell al no llegar al 30%"

-- "Trump anuncia una cumbre con Putin en Budapest"