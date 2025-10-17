MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Fracasa la opa del BBVA al Sabadell"
-- "Las víctimas de la dana piden que Mazón no vaya al funeral de Estado"
EL MUNDO
-- "Torres fracasa en la OPA de BBVA sobre el Sabadell"
-- ""España y todo el sur enfrentan amenazas de drones del mar"
ABC
-- "Fracasa la opa del BBVA sobre el Sabadell al alcanzar solo el 25%"
-- "Koldo viajaba con un cuarto sobre para pagar prostitutas"
LA RAZÓN
-- "El BBVA fracasa en su opa al Sabadell: logra solo un 25% del capital"
-- "Koldo: "No entiendo que Aldama esté libre y Santos en prisión""
LA VANGUARDIA
-- "El BBVA fracasa en su opa al Sabadell al quedarse en el 25%"
-- "La UE planea la libre circulación de los ejércitos"
EL PERIÓDICO
-- "El BBVA desiste de la opa al Sabadell al no llegar al 30%"
-- "Trump anuncia una cumbre con Putin en Budapest"